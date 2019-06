Per una settimana la circolazione sulla statale 96 sarà bloccata per i lavori di messa in sicurezza del ponte in corrispondenza di Modugno. Dopo i necessari nulla osta di Anas e Città Metropolitana sarà sistemato il ponte danneggiato nell’ottobre 2017 da un tir che trasportava una pala meccanica.

La SS96 sarà chiusa in entrambe le direzioni a partire da mercoledì 12 giugno per almeno una settimana e la viabilità avrà dei percorsi alternativi. I lavori, secondo quanto dichiara l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Modugno William Formicola, dovrebbero concludersi entro la fine di giugno.