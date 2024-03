È La contadora de peliculas (The Movie Teller) di Lone Scherfig l’anteprima internazionale presentata al Teatro Petruzzelli lunedì 18 marzo (ore 21) con Bérénice Bejo, Antonio de la Torre, Daniel Bruhl, Sara Becker. Il film racconta di María Margarita, la più giovane di quattro fratelli che vive con la sua famiglia in una città mineraria nel Deserto di Atacama. Qui, il giorno più speciale della settimana è la domenica, quando tutti vanno al cinema per immergersi in mondi fantastici e sfuggire così alla quotidianità. Ben presto, i genitori si accorgono che la ragazzina ha un dono speciale: una straordinaria capacità di raccontare storie. Prima della proiezione, Giorgio Diritti e Fredo Valla riceveranno il Premio Furio Scarpelli per la migliore sceneggiatura per il film Lubo di Giorgio Diritti. La proiezione di Lubo apre la giornata alle ore 9 al Teatro Petruzzelli, a seguire l’incontro con il regista e lo sceneggiatore. Nel pomeriggio per la sezione Panorama Internazionale sono in programma le proiezioni di Gondola di Veit Hermer (ore 16:00) e a seguire Sous le tapis di Camille Jaby (ore 18:30), entrambi i registi sono presenti in sala.

Il programma della giornata al Teatro Piccinni si apre con la proiezione, per la sezione Cinema&Scienza, di Spazio italiano, dalle origini al progetto San Marco di Marco Spagnoli (9.30) a cui seguirà l’incontro con il regista, Giovanni Sylos-Labini di Planetek Italia e Luca Del Monte di ESA. Nel pomeriggio in programma la replica di Zamora di Neri Marcorè (16:00) per ItaliaFilmFest/Nuovo Cinema Italiano, La casa di Ninetta di Lina Sastri (18:30), presente in sala con l’attrice Maria Pia Calzone e Flora di Martina De Polo (21:30) in sala.

Proseguono, al Teatro Kursaal Santalucia, gli appuntamenti con il Tributo a Marco Bellocchio e le proiezioni di Il gabbiano (15:00) seguito dall’incontro con il regista e l’intervento di Nicola Piovani, del Salto nel vuoto (18:30). In serata per la sezione ItaliaFilmFestival/Documentari è in programma la proiezione di Pretendo l’inferno di Eugenio Ercolani (ore 21:30).

Al Teatro Margherita appuntamento con gli incontri sui film in programma della giornata (ore 13:00): Zamora con il regista Neri Marcorè e l’attore Alberto Paradossi, Retour en Alexandrie con il regista Tamer Ruggli e per il film Pretendo l’inferno ospiti l’attore Luc Merenda e l’autore Steve della Casa.

Per la sezione Cinema&Libri è prevista la presentazione di Per chi suona la cultura, Avventure tragicomiche di un organizzatore di Felice Laudadio, con l’intervento dell’autore, di Simone Casavecchia e Giancarlo Zappoli.

Prosegue, negli spazi del Teatro Margherita, il laboratorio creativo a cura di Silvia Napolitano Il territorio delle idee.

Il costo delle anteprime internazionali è di € 12,00. Per Panorama internazionale e ItaliaFilmFest/nuovo cinema italiano il costo del biglietto è di € 3,00.

Ulteriori informazioni su www.bifest.it