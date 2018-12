“Da Emiliano solo annunci. l’assistenza per i pazienti oncologici in Puglia è sconfortante”. Ad andare all’attacco del governatore pugliese sullo stato della rete oncologica pugliese dopo la convocazione degli stati generali e l’annuncio di un numero vedere per la presa in carico dei pazienti è il consigliere del M5S Mario Conca

“Come sempre – attacca il pentastellato – si pubblicizzano grandi rivoluzioni per poi purtroppo lasciare tutto com’è. Lo stile è quello delle sagre e della finta partecipazione dove l’autoreferenzialità è palpabile, la stessa degli stati generali convocati per il Mediterranean Children’s Hospital qualche giorno fa, semplicemente campagna elettorale. Emiliano dice che in Puglia siamo all’avanguardia e siamo addirittura un modello per le altre Regioni. Peccato che il modello sia solo teorico, visto che nella pratica le cose sono molto diverse”.

“Nella realtà – conclude Conda – il paziente che ha bisogno di fare una PET per la stadiazione di un tumore maligno, fondamentale per poter decidere il trattamento più adatto, o chi deve fare una Tomoscintigrafia urgente per scongiurare un sospetto di recidiva, non ha praticamente nessuna possibilità di poterlo fare nel pubblico in tempi utili. Le soluzioni al momento sono tre: pagare o farsi raccomandare o andare fuori regione in mobilità passiva”.