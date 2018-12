La tabaccheria di viale Japigia è nata sotto una buona stella. No, non parliamo della Cometa che ha annunciato l’arrivo di Gesù, il periodo potrebbe farlo pensare, ma di quella che ha concesso la vittoria del 5+1 del SuperEnalotto. Il fortunato giocatore ha vinto ben 465mila euro, dei bei soldini se pensiamo all’arrivo del Natale.

Abbiamo cercato di scoprire chi sia stato baciato dalla dea, grazie anche all’aiuto del gestore della ricevitoria, Michele Vitucci. “Magari fossi stato io” è la risposta più gettonata tra i presenti.

Non è la prima volta che una somma così alta viene vinta in questa ricevitoria. La tanta fortuna che si respira nell’aria ha permesso anche a un anziano signore di vincere 100 euro al gratta e vinci. A questo punto non abbiamo resistito e il gestore ha concesso una toccatina al suo lato B, chissà se la dea bendata non pensi anche un po’ a noi.