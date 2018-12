Vista la straordinaria affluenza di cittadini in concomitanza dei festeggiamenti organizzati sia dall’amministrazione comunale sia da esercenti pubblici, è pronta l’ordinanza sindacale che dispone una serie di misure restrittive rispetto al verificarsi di alcuni comportamenti.

Nello specifico, dalle ore 12.00 alle ore 24.00 dei giorni 23, 24 e 30 dicembre 2018, e dalle ore 12.00 del 31 dicembre 2018 alle ore 05.00 del 1 gennaio 2019, in tutto il territorio comunale non sarà consentito: diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni e attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica.

Sarà inoltre vietato somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato; svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata; abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche; appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo; compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

“L’appuntamento del 24 dicembre, vigilia di Natale, è ormai una tradizione che attira a Bari centinaia di persone, anche dai Comuni limitrofi – spiega il sindaco Antonio Decaro -, per questo è importante che queste giornate siano per tutti una festa e non si verifichino episodi che possano danneggiare persone o cose”.