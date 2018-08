Una buca all’ingresso del Pronto Soccorso del San Paolo. Non una cosa da poco conto se pensiamo al fatto che quel tratto di strada sia l’unico accesso all’ospedale, sia per le ambulanze che per pazienti e familiari. Non vogliamo nemmeno pensare al dolore che può provare un paziente con una frattura se il mezzo con cui sta arrivando al Pronto Soccorso la prenda in pieno.

Visto che nessuno ha provveduto al rattoppo, ci abbiamo pensato noi. Armati di terreno, rastrello e innaffiatoio abbiamo piantato dei fiori all’interno della buca e ci siamo fermati all’ingresso del Pronto Soccorso per allertare i pazienti in entrata.

Speriamo che la nostra provocazione sia stata accolta come è successo in via Petrera, dove il Comune è intervenuto con il rattoppo dell’asfalto grazie alla nostra segnalazione. Ci auguriamo che l’Amministrazione faccia qualcosa il prima possibile senza far aspettare altri mesi.