Buche per strada “come se piovesse”. A dire il vero in via Petrera, a Bari, piovono cicche di sigarette, ecco spiegato per quale motivo ci siamo andati con il casco in testa. Messi al riparo, ci siamo fatti carico, chi se non noi, di risolvere un problema che evidentemente al Comune interessa poco.

Stante le innumerevoli segnalazioni, la strada è disseminata di buche, come dicevamo, e così, piuttosto che del banale bitume, ci siamo “armati” di terra e piantine. Il risultato? Ora via Petrera è decisamente più bella. Certo non la si può percorrere a velocità sostenuta, occorre evitare le piantine che abbiamo interrato, ma tanto prima era anche peggio con le voragini. Almeno ora è un bel vedere, e i cittadini sembra abbiano apprezzato.