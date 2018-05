L’intervento del Comune finalmente è arrivato. È bastata la nostra segnalazione per far si che venissero chiuse le buche profonde anche più di 10 centimetri nella traversa di via Petrera. Noi le avevamo riempite con i fiori, ma il Comune ha pensato bene di asfaltarle, senza però interessare l’intera strada che a vederla ora sembra una scacchiera.

Ora le tante macchine che la percorrono, complice il fatto che sia vicina al Policlinico, non devono passarci sopra pregando che non si rompa il semiasse. Grazie all’intervento del Comune anche una vecchia 500 può passarci senza subire danni.

Come via Petrera ci sono altre strade di Bari che hanno bisogno di una manutenzione. Ad esempio via Scipione l’Africano. Sarà per il nome della strada, ma sembra che ci sia stata una guerra per la grandezza delle buche che ci sono.

La segnalazione l’abbiamo fatta e adesso vogliamo scommettere con il Comune: facciamo prima noi a riempirle con i fiori o voi con l’asfalto?