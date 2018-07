Dopo aver seguito passo dopo passo la realizzazione, non potevamo perdere le discese mozzafiato della nuova attrazione di Carrisiland, il parco acquatico più grande del Sud Italia. Muniti di ciambella, go-pro e rigorosamente in due, abbiamo provato i nuovi 3 scivoli di Isla Natascia.

Completamenti diversi tra loro, ma con la stessa carica adrenalinica, la nuova attrazione soddisfa tutti. Il primo, per i più deboli di cuore, è al chiuso con i giochi di luce che rendono lo scivolo unico nel suo genere. Il secondo invece sfida la gravità facendo volare la ciambella per poi concludere la discesa in retro marcia. Il terzo, il più temerario, è composto da cambi di direzione repentini con il lancio finale in un imbuto gigante.

Ma Isla Natascia ha pensato anche ai meno coraggiosi e ai più piccoli con un percorso meno temerario ma da non perdere. Per gli amanti dei parchi acquatici è un divertimento assicurato.