La città di Palo si prepara a salutare un pezzo di storia e di vita mariana. In occasione della celebrazione per la festa di Santa Luisa, la sera del 9 maggio si terrà un rinfresco per abbracciare affettuosamente le suore in partenza.



Vi avevamo raccontato di come l’amministrazione comunale di Palo del Colle intendesse cercare di evitare la partenza delle sei Suore Figlie Della Carità dalla casa di riposo gestita dalla Fondazione San Vincenzo de’ Paoli.

Suor Mariella, la madre superiora, ha infatti terminato il suo mandato, ma non sarà la sola a lasciare il proprio cuore nella città di Palo. Per una questione anagrafica, la stessa sorte toccherà ad altre cinque sorelle. Un’ispettrice inviata alcune settimane fa da Napoli avrebbe preso la sofferta decisione, come ha affermato la stessa madre superiora. “Gli screzi del passato con l’amministrazione – ha spiegato suor Mariella – non hanno niente a che vedere con la decisione presa dall’ordine religioso”.

Una faccenda economicamente intricata per l’amministrazione, perché i servizi assicurati dalle sorelle hanno un costo contenuto, e una questione affettiva per i palesi, sentimentalmente legati alla struttura e alle sorelle.