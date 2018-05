Suor Mariella, la madre superiora delle Figlie della Carità, ha terminato il suo mandato e siccome anche le altre cinque sorelle sono anziane dovranno tutte lasciare la casa di riposo San Vincenzo De’ Paoli di Palo del Colle. La decisione sarebbe stata presa da una ispettrice inviata alcune settimane fa da Napoli.

Entro la metà del mese di maggio le prime due suore dovrebbero lasciare la struttura, ma sembra proprio che neppure la volontà di inscenare una protesta popolare possa cambiare un destino segnato. La notizia ha rattristato gli anziani ospitati nella casa di riposo, ma anche tutte le associazioni che ruotano attorno alla struttura.

Per tentare di convincere chi può a fare un passo indietro, il presidente della fondazione che gestisce la casa di riposo ha convocato per questa mattina tutti i responsabili delle associazioni e il sindaco del Paese, Anna Zaccheo. I tempi sono strettissimi per qualunque iniziativa si vorrà prendere.

Sarebbe stata proprio la madre superiora a lasciare pochi spiragli rispondendo a chi le chiedeva chiarimenti sulla vicenda, ma non si vuole lasciare nulla di intentato anche in considerazione di ciò che le suore della Carità hanno rappresentato e ancora rappresentano per la comunità palese.