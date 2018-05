Non c’è pace per via Ospedale Di Venere. Il cantiere per la fogna bianca, dopo giorni di disagi per i residenti, era stato ultimato con tanto di posa dell’asfalto. Dopo 24 ore, però, ecco la sorpresa: strada richiusa, operai all’opera e un nuovo scavo lungo lo stesso tratto appena riasfaltato.

Motivo? Manca proprio la fogna bianca, l’opera da tempo richiesta e fortemente voluta dai residenti di Carbonara. Tanto che, come raccontano diversi cittadini, un violento acquazzone aveva subito allagato la carreggiata una volta ultimato il cantiere.

Era davvero necessario asfaltare la strada se i lavori non erano stati ultimati? Era tutto previsto o si è trattata di una “piccola” dimenticanza? Una risposta hanno provato a darla alcuni operai e il sovrintendente del cantiere: “Questi lavori non potevano essere fatti prima” ma intanto la strada “andava messa in sicurezza”.