Ci sarà anche un barese a seguire “da vicino” il lancio del satellite Sentinel3B. Rocco Turtolo 32enne di Toritto, è infatti uno dei pochi selezionati che avrà il privilegio di seguire passo passo l’evento social organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea direttamente dal Centro Europeo di Controllo delle Operazioni Spaziali (ESA-ESOC) di Darmstadt.

Barese di origine, ma da ormai 5 anni in Olanda per lavoro, Rocco è un Software Engineer con la passione per la meteorologia e la cosiddetta “Earth Observation”, l’osservazione della Terra con i satelliti. Proprio da queste due predilezioni è nato prima il portale “Meteo Toritto” e poi il desiderio di assistere in prima fila agli eventi organizzati dall’ESA.

L’agenzia, infatti, da un paio di anni permette a un ristretto gruppo di persone di prendere parte ad alcuni eventi nei suoi centri nevralgici: “Questo è un modo per permettere a cittadini normali di entrare nei meandri Esa, anche se per poche ore – racconta Rocco – ma allo stesso tempo si da la possibilità a tutti di vedere cosa succede grazie ai nostri post sui social. Ho avuto la fortuna di essere stato selezionato in tutte tre le occasioni in cui ci ho provato”

Un evento a metà tra il social e la ricerca, in cui Rocco e i suoi colleghi diventeranno per un giorno i ‘megafoni’ dell’Agenzia Spaziale Europea raccontando a suon di post e tweet quello che succede nelle cosiddette ‘stanze dei bottoni’ dell’Esa: “Il mio compito è quello di diffondere più informazioni possibili fuori da quell’ambiente ‘chiuso’ – specifica il giovane barese – ovviamente nel rispetto delle regole”.

L’ora “x” scatterà il prossimo 25 aprile quando dal cosmodromo di Plesetsk, in Russia, inizierà il conto alla rovescia per la partenza del nuovo satellite della flotta che sarà inviato in orbita per aggiungersi al gemello Sentinel3A. L’evento sarà seguito sui social con l’hashtag #Sentinel3 e per l’Italia gli occhi saranno tutti puntati sugli account di “Meteo Toritto” su Facebook e Twitter.

Ma cos’è, in parole povere, questo Sentinel? “È il nome del programma costituito da diverse missioni satellitari. Ogni satellite ha il nome Sentinel più un numero e una lettera – spiega Rocco – Tutti i satelliti fanno parte del programma Europeo Copernicus, un progetto che ha l’obiettivo di fornire dati, immagini e informazioni relative all’osservazione della terra. Sentinel 3 misurerà sistematicamente gli oceani, la terra, il ghiaccio e l’atmosfera della Terra fornendo informazioni in tempo quasi reale per le previsioni meteorologiche”.

Non è la prima volta che Rocco “vola” nel cuore dell’Europa per essere spettatore privilegiato degli eventi dell’ESA, maforse non sarà nemmeno l’ultima. “Ormai mi sento un Sentinerd veterano, quindi ci riproverò ancora. Anche se è la terza volta sono ovviamente emozionato, soprattutto per essere stato selezionato tra i 20 scelti in tutto il mondo, sono felice di rappresentare l’Italia e soprattutto la Puglia a questo evento”.

