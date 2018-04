“Bagno pubblico” e dormitorio per sanzatetto, il marciapiede adiacente alla sopraelevata di corso Italia, fino a questa mattina, versava in condizioni di degrado. Grazie alla nostra denuncia il Comune e il Municipio si sono attivati per far ripulire la zona.

Gli uomini dell’Amiu, provvisti di idrante, hanno iniziato a pulire il marciapiede eliminando così gli escrementi presenti, non solo di animale. La zona, come hanno denunciato i residenti e come abbiamo testimoniato ieri, era anche il luogo preferito per i tossicodipendenti.

Speriamo che, nonostante la pulizia, la zona non torni ad essere il punto prediletto per i luridi di quartiere.