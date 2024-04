Nelle prime ore di oggi a Bari si è verificato un violento episodio in cui un giovane di 20 anni è rimasto ferito mentre si trovava a bordo della sua auto. Secondo le prime informazioni, l’auto è stata presa di mira da alcuni colpi di arma da fuoco, causando il ferimento del ragazzo.

La vittima è stata colpita da una scheggia del parabrezza alla gola, causando una brutta ferita. Fortunatamente il ragazzo, è stato prontamente soccorso e trasportato al Policlinico di Bari, dove è stata medicato e successivamente dimesso dopo poche ore di osservazione.

L’incidente ha avuto luogo poco prima delle cinque del mattino in via Guglielmo Appulo, nel rione Japigia, gettando luce su una situazione di violenza che ha scosso la comunità locale. Attualmente, sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per fare luce sull’accaduto e individuare i responsabili di questo attacco armato.

L’episodio ha generato preoccupazione nella città, evidenziando l’importanza di continuare a lavorare per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Si spera che le indagini possano portare alla luce tutti i dettagli necessari per far luce su questo incidente e portare i responsabili davanti alla giustizia.