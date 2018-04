Le donne sono badanti e gli uomini malviventi. Il luogo comune sui cittadini della Georgia è stato in parte sfatato da una signora incontrata casualmente in piazza Umberto, mentre eravamo alla ricerca dei famigerati ladri georgiani, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza dei negozi rapinati.

Che la maggior parte delle donne facciano le badanti è un dato di fatto. Lei stessa, come ci spiega, lavora da ben 12 anni per una famiglia barese. “Quando sei una brava persona – racconta – riesci a farti volere bene”.

Su alcuni suoi connazionali è andata giù duro: “Mi vergogno di queste persone – ci dice – rovinano la reputazione di noi altri. Il 95% dei georgiani che vivono in Italia lavora seriamente. Non tutti sono malviventi e queste persone meritano di essere cacciate dall’Italia”.

Parole forti, soprattutto dette da un’immigrata che è riuscita ad ottenere il permesso di soggiorno grazie alla famiglia per cui lavora. “Spero che il governo faccia qualcosa per queste persone – conclude – per colpa loro siamo guardati tutti come cattiva gente”.