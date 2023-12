Pasquale Marino, allenatore del Bari, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’anticipo contro lo Spezia, valida per la 17ª giornata di Serie B. Marino ha sottolineato l’importanza di migliorare nella gestione del gioco, evidenziando la necessità di evitare errori in fase di palleggio.

L’allenatore ha elogiato la crescita di Benali nel ruolo di playmaker e ha commentato il momento complicato di Acampora, sottolineando che i giocatori possono attraversare fasi altalenanti. Riguardo a Ménez, Marino ha confermato che rimarrà a Bari per recuperare la condizione fisica.

Marino ha sottolineato la flessibilità del modulo di gioco, che può variare in base alle necessità e alla disponibilità dei giocatori. Sulla possibilità di vedere Edjouma titolare, l’allenatore ha evidenziato la sua crescita e la necessità di acquisire fiducia.

Sul mercato di gennaio, Marino ha dichiarato che sarà difficile e ha sottolineato l’importanza di lavorare con i giocatori attuali per migliorare le prestazioni. Ha escluso alcune assenze per la prossima partita, tra cui Sibilli (squalificato), Diaw, Maiello, e Ménez, che seguirà il programma riabilitativo ma sta bene.