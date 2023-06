“Alla presenza del sindaco Antonio Decaro e di una rappresentanza dell’amministrazione comunale, questa mattina sono cominciati i lavori di posizionamento del primo dei 26 nuovi teloni di copertura del nostro San Nicola“. Ad annunciarlo e a mostrare il video dei lavori in alta quota è stato proprio l’SSC Bari con i suoi canali social.

“Oggi abbiamo installato il primo petalo, l’abbiamo diviso in 4 pezzi perché verrà ancorato alla struttura metallica per garantire una maggiore resistenza nel tempo riducendo l’effetto vela. In totale i 26 petali coprono una superficie di circa 10 mila metri quadri, pari a una volta e mezzo il campo da gioco. Tutto sarà pronto per la partita dell’Italia a ottobre” – ha spiegato stamane l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli.