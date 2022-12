Niente trasferta contro il Cittadella per i tifosi del Bari residenti in Provincia, match valido per la 16esima giornata di Serie BKT. Lo ha deciso il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) dopo alcuni scontri verificatisi in Como-Bari: al Tombolato potranno esserci solo i sostenitori biancorossi non residenti nella Provincia di Bari a cui sarà consentito l’acquisto dei tagliandi di accesso sia per il settore ospiti, sia per gli altri settori.

Il comunicato dell’Ssc Bari

“A seguito di determinazione n°46/2022 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dopo costruttivo confronto tra la Società biancorossa, la Lega B e le Autorità competenti, in riferimento alla prescrizione della Prefettura di Padova, SSC Bari comunica che, per la gara Cittadella-Bari in programma alle ore 15 di giovedì 8 dicembre, i tagliandi di accesso al settore ospiti dello stadio ‘Tombolato’ saranno disponibili dalle ore 10:00 di lunedì 5 dicembre fino alle ore 19:00 di mercoledì 7 dicembre sul circuito TicketOne“.