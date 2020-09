Riceve palla di spalle alla porta, la alza col sinistro e di destro batte in rovesciata il portiere avversario. Gollazzo da copertina dell’album di figurine per il 27enne Claudio Fabiano, calciatore della Dream Team. La formazione di Palo del Colle parte col piede giusto nel campionato di serie C1 (Puglia) di calcio a 5, confermando di essere una delle contendenti alla promozione in B.

Tre a uno il risultato finale in casa del Bisceglie. Fabiano arriva dal Futura Matera e con Binetti, Ciliberti e Contini è uno dei nuovi innesti. Giocatori di categoria superiore per tentare il colpo grosso. Sotto la guida di mister Piacenza, molto ci si aspetta anche dal veterano capitan Carlucci e dagli altri della vecchia guardia Mazzone e Solimini.

Lo spezzone del video della telecronaca con la rovesciata di Fabiano sta facendo il giro della rete e dei social. Per restare nella categoria dei gol da cineteca, proprio capitan Carlucci ne segnò uno altrettanto spettacolare e sempre in rovesciata in casa contro il San Ferdinando a febbraio dello scorso anno.

Sarà che la società si chiama Dream Team ma le due reti di Carlucci e Fabiano sono certamente da sogno.