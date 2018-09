“La squadra è completa”. Al termine della presentazione ufficiale del nuovo Bari, il presidente biancorosso Luigi de Laurentiis ha chiuso il mercato in entrata dei galletti e ha poi chiarito la situazione dello stadio: fra 10 giorni infatti ci sarà l’esordio al San Nicola.

“Stiamo lavorando ogni giorno sia per quanto riguarda l’impianto, sia per il campo con De Grecis. Siamo sicuri che sarà perfetto per l’esordio casalingo. Per questioni organizzative abbiamo però deciso di chiudere la curva sud”. Il presidente ha anche annuncio un imminente ritorno all’antistadio: “Per ora continueremo ad allenarci a Capurso ma appena il manto erboso si sarà ripreso torneremo all’antistadio”.

Luigi de Laurentiis ha voluto anche spegnere le polemiche sul silenzio che è piombato intorno alla società nelle ultime settimane: “Non ci sembrava il caso di mostrare una creatura ancora incompleta. È una start up che sta crescendo in fretta ma volevamo evitare passi falsi. Ci stiamo organizzando, con calma sistemeremo tutto”.