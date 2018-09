Nuova sfida per Francesco Lezzi. In attesa di andare all’attacco del titolo italiano superwelter, il “gladiatore del Libertà” affronterà il prossimo 26 ottobre a Lione Frank Haroche. Il pugile, già campione francese e già campione internazionale Ibf, vanta 42 vittorie, 17 per ko, 17 sconfitte e 2 pareggi.

Lezzi, dopo il combattimento di venerdì scorso, è tornato subito in palestra per prepararsi per i prossimi combattimenti: “Sono in un buon momento psicologico – ha dichiarato – mi sento forte e sereno e sicuro allo stesso tempo andrò a Lione per vincere il match”.