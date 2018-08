“Il Bari in serie D? Solo perché Sibilia vuole i voti”. Non perde tempo Aurelio De Laurentiis. Il neo patron dei biancorossi, a pochi giorni dalla sua investitura ufficiale in Comune, parte subito all’attacco puntando il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti.

“La Lega Nazionale Dilettanti sta cercando di non farci andare via, perché questo darebbe al presidente Sibilia maggiore prestigio e lo capisco anche, ma il nostro destino è tornare in serie A e prima lo facciamo e meglio è per tutti, perché Bari è la sesta tifoseria d’Italia con un bacino di utenza di un milione e 200mila persone”.

La replica del presidente della LND non si è fatta attendere: “Ho grande rispetto per le doti manageriali di Aurelio De Laurentis, ma la nuova società, della quale è il proprietario, non è ancora ufficialmente una formazione del prossimo campionato di Serie D. Le ammissioni ai campionati non dipendono da me, ma dai regolamenti”.