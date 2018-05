Ventisei anni, da Palo del Colle Massimo Stano è volato fino a Taicang, in Cina, sede dei Campionati del Mondo di Marcia a squadre, e si è andato a prendere un meritatissima medaglia di bronzo individuale: “La gara è stata davvero sudata – ha detto in videomessaggio che ci ha inviato appena tornato in Italia – non mi aspettavo di raggiungere questo risultato e adesso me lo godrò fino in fondo”.

Il bronzo individuale del poliziotto pugliese, atleta del gruppo Fiamme Oro, non è l’unico successo conquistato, al collo infatti porta anche la medaglia d’argento conquistata dalla squadra italiana nella 20km: “Dietro a tutto questo c’è il lavoro del fisioterpista, del chiropratico, di tutto il gruppo di allenamento. Ringrazio il mio allenatore Patrizio Parcesepe, nonostante lui sia delle Fiamme Gialle” scherza Massimo. La dedica, però, è per la moglie, e non potrebbe essere altrimenti.