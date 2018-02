Torna a parlare Cosmo Giancaspro. L’intervento del presidente del Fc Bari era stato richiesto da più parti dopo le due pesanti sconfitte in campionato e il patron biancorosso sceglie la vigilia di una gara delicata come Bari-Frosinone per confermare da un lato la propria fiducia a Grosso e Sogliano e dall’altro bollare tutte le notizie delle ultime settimane come attacchi “artatamente propalati dai soliti centri di potere di una parte dell’opinione pubblica”

“Con una impressionante e non casuale concomitanza rispetto al formale avvio dell’iniziativa imprenditoriale dello stadio – ha fatto notare Giancaspro in una nota – avete assistito ad una incredibile strumentalizzazione di alcune vicende i cui reali contorni, come verrà chiarito nelle sedi competenti, sono ben diversi da quelli artatamente propalati . Sono certo che la realtà dei fatti sarà presto ristabilita”.

Il presidente biancorosso addirittura non esclude che il rendimento della squadra possa essere influenzato proprio dalle tante notizie emerse: “Ho la convinzione che l’inevitabile disorientamento discendente dalla indebita diffusione di ipotesi, congetture, illazioni ed opinioni, abbia avuto una incidenza sulla recente flessione del rendimento della squadra sul campo. Non intendo, però, accampare alibi di sorta.”

Giancaspro quindi coglie l’occasione per rinnovare la fiducia in Sogliano e Grosso: “Sono rimasto deluso dalle ultime due prestazioni sportive ed esigo la massima concentrazione in ogni minuto di ogni partita. Sono convinto, oggi più di ieri, delle loro qualità personali e professionali, della loro estrema serietà, della loro profonda dedizione al lavoro. Le mie scelte sono queste e non ho alcun motivo per modificarle; Sean Sogliano e Fabio Grosso Vi renderanno orgogliosi di essere tifosi del Bari.”.

Quindi un invito ai tifosi: “Accetto ogni critica, anche quella più sferzante, a due condizioni: deve provenire direttamente da Voi e va rivolta soltanto al sottoscritto. Non servono processi sommari, non servono rivolte di piazza, ma il coraggio di credere in ciò che stiamo realizzando giorno dopo giorno. Lasciate perdere i mistificatori di professione e siate vicini a questa squadra, al suo allenatore e a chi ogni giorno lavora per migliorare e far crescere i colori biancorossi”.