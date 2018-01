Una maglia speciale per una storia speciale. Il Bari compie 110 anni e per festeggiare si è regalato una divisa “ad hoc” che ha svelato alle decine di tifosi che sono accorsi al Demodè per le celebrazioni del compleanno biancorosso.

Una maglia che ripercorre simbolicamente 110 anni di passione, la stessa che ancora oggi guida i sostenitori in casa e in trasferta e che lega tutti i baresi: sfondo bianco con due bande rosse verticali accompagnate dal marchio Peroni. Sarà utilizzata nelle prossime due gare ufficiali di gennaio, sabato nella trasferta di Cesena e poi il 27 in casa contro l’Empoli.

Al Demodè presente lo staff tecnico capitanato da mister Fabio Grosso e tutta la squadra, compresi i tre nuovi acquisti del mercato di gennaio. E sono stati proprio loro, Belkovec, Empereur e Oikonomou, a vestire e svelare la maglia speciale. Sul palco è poi salito anche il presidente Cosmo Giancaspro che dopo i saluti e i ringraziamenti di rito ha provveduto all’immancabile taglio della torta.

“Non bisogna dimenticare i sani principi che hanno guidato chi ha messo la prima pietra per fondare il Bari – ha detto il numero uno biancorosso – Questo per noi è l’anno zero, abbiamo creato le basi per un futuro splendido e siamo obbligati a crescere”. Poi due parole sul tema del momento, il restyling del San Nicola con accenno a un possibile azionariato popolare: “Quello dello stadio non è un progetto fine a se stesso ma parte integrante della nostra crescita. Vorrei ognuno di voi tifosi nel nostro progetto”.

“Siamo davvero orgogliosi di celebrare da protagonisti questo anniversario – da detto Pierluigi Quattrini, events manager di Birra Peroni – Birra Peroni è parte della storia e dell’identità della città di Bari. Quest’anno con Peroni sulla maglia del FC Bari 1908 il sogno di molti è diventato realtà, con due simboli storici della città che hanno deciso di scendere in campo uniti per difendere e sostenere insieme i colori biancorossi”.

