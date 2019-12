Un sostegno a favore dell’associazione Agebeo, da anni impegnata nella lotta contro le leucemie infantili e che sta costruendo il Villaggio dell’Accoglienza a Bari, in favore dei bambini ammalati di leucemia e che nel capoluogo si sottopongono alle cure.

Non una cosa pallosa, di quelle manifestazioni dove si desidera solo andare via, da un’altra parte, bensì una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà, in Collaborazione con l’Associazione Cucciolo, promotrice dell’evento, e con l’Associazione teatrale “Noi la raccontiamo”, così con la sua compagnia teatrale di Modugno dalle profonde origini napoletane, presente sul territorio barese da anni con le sue commedie e spettacoli solo in lingua napoletana:

Per l’occasione presentano la commedia inedita “Cosa ci facciamo qui”, scritta, diretta e interpretata dal suo storico regista Mario D’Angelo, uno spaccato di vita in un altro mondo tutto da scoprire, tra risate a crepapelle e riflessioni profonde. In scena il 14 e 15 dicembre al teatro della Parrocchia di San Ottavio, a Modugno, zona Piscina dei Preti. Sipario alle 20.

Il costo del biglietto è di 10 euro.

