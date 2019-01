Se mai avete letto uno dei nostri articoli sul minchia parking, e su quanto lasciare la macchina su scivoli, rampe e marciapiedi renda complicata la vita a chi è costretto sulla sedia a rotelle, allora non avete ancora visto niente.

Le immagini inviate da un nostro lettore sono impietose: siamo per le vie del quartiere Madonnella, a Bari, le auto sono parcheggiate in ogni spazio possibile e per il ragazzo sulla carrozzella non c’è altra via che muoversi sull’asfalto, a suo rischio e pericolo. Di macchine lasciate a pene di segugio ce n’è talmente tante, che con una sola tornata di multe probabilmente si potrebbe dare una sostanziosa svolta alle casse comunali, ma di Polizia Locale, purtroppo, nemmeno l’ombra. Al pari del senso civico.