Questa mattina, 22 giugno, è stato attivato il nuovo sistema telecomandato di Radiologia nell’Ospedale di Corato, città metropolitana di Bari. L’unità operativa del reparto, diretta dal dottor Francesco Giangaspero, può utilizzare il macchinario per attività ordinaria e in urgenza h24.

Il sistema telecomandato, acquistato utilizzando i fondi del Pnrr per circa 247mila euro, è di nuovissima introduzione sul mercato e contiene soluzioni di ultima generazione sia in termini di prestazioni che di ergonomia di utilizzo.

Il dottor Giangaspero spiega soddisfatto di come prontamente sia “stata riattivata l’agenda di prestazioni ambulatoriali, sospesa nell’ultimo periodo per i lavori, con un notevole incremento per far fronte alle necessità della popolazione”. “Il Sistema Telecomandato digitale consentirà di eseguire esami di Radiologia tradizionale sia in urgenza sia ambulatoriali – si legge in una nota del nosocomio – con immagini di alta precisione e definizione, oltre che con basse dosi di radiazione e tempi d’esecuzione molto più veloci”.