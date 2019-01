Nel giorno in cui Pasquale Di Rella deposita le firme ed ottiene il via libera per la candidatura alle primarie di centrodestra, incassa il primo sostegno eccellente. Il consigliere del Municipio 5, Paolo Ranieri, passa dalla parte di Di Rella.

“Oggi abbiamo depositato le firme e la candidatura è stata accettata dal comitato di garanzia. Non siamo in corsa solo per vincere le primarie, ma siamo in corsa per vincere le elezioni del 26 maggio”.

“La scelta di Bellomo di ritirarsi dalla corsa e appoggiare Romito è una scelta legittima, ciascuno sceglierà il candidato preferito. Ma quello che conta davvero è che dopo il 24 febbraio marceremo tutti uniti verso la vittoria e verso la liberazione di Bari dall’amministrazione Decaro”.

“Farò parte della squadra del nostro, speriamo, futuro candidato sindaco del centrodestra – conclude Ranieri. Comunque vadano le primarie saremo una bella squadra”.