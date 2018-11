Michele Caradonna è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. La nomina del consigliere comunale è stata annunciata questo pomeriggio in conferenza stampa a Palazzo di Città alla presenza del consigliere comunale e coordinatore provinciale Filippo Melchiorre, del consigliere e coordinatore regionale Saverio Congedo e del deputato Marcello Gemmato, componente dell’esecutivo nazionale.

“Michele Caradonna è da sempre impegnato politicamente in difesa dei diritti dei più deboli – dichiarano in una nota congiunta i tre dirigenti di FdI -, è persona specchiata che ha scelto di aderire al programma e agli obiettivi del partito di Giorgia Meloni in Puglia e ad impegnarsi sul campo. Anche lui, come tutta la squadra di FdI, ha onorato gli ideali e non le poltrone, ed è per questo che oggi la scelta di affidargli il partito in Città ricade su di lui. A Michele l’augurio di buon lavoro, consapevoli che tanto saprà fare per portare alto il nome di Fratelli d’Italia a Bari”.