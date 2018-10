“L’Amministrazione Comunale sceglie come sempre di sussidiare pochi gruppi”. Il consigliere comunale Giuseppe Carrieri torna a parlare dei contributi che il Comune ha stanziato al Teatro Pubblico Pugliese per l’evento Notti Sacre 2018.

“Un sussidio pari a 5mila euro, destinato a un festival per pochi eletti e intimi – sottolinea il consigliere -. Questi soldi potevano essere usati per altro come alla ristrutturazione di scuole, alla bonifica dai rifiuti di zone periferiche, alla riparazione delle strade cittadine o a migliorare il sistema della raccolta delle acque piovane”.

“Sono state utilizzate procedure incoferenti che appaiono illegittime. Questi sono soldi sprecati in violazione di leggi e regolamenti. Per questo motivo – afferma Carrieri – ho chiesto e ottenuto che la Commissione Trasparenza del Comune di Bari incontri il Segretario Generale per verificare la regolarità del procedimento amministrativo per erogare questo ennesimo contributo”.

“Dal punto di vista politico – conclude il consigliere comunale – il giudizio è più che negativo, poiché, a fronte delle tante emergenze di Bari, si continua a dare sussidi sempre agli stessi soggetti”.

1 di 2