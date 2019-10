Opportunità di lavoro a bordo delle navi di Costa Crociere, ben 41 per l’esattezza. Le selezioni avverranno il prossimo venerdì 8 novembre a Bari, su Costa Luminosa, nel corso di un “recruiting day”, una giornata interamente dedicata ai colloqui dei candidati. In particolare la compagnia cerca persone che hanno già esperienza maturata nel settore, con assunzione diretta per chi avrà superato con successo le selezioni.

Queste le posizioni aperte: 4 capi partita pasticceri; 4 demi chef pasticceri; 2 casari; 8 animatori; 10 animatori per bambini; 2 baby sitter per bambini di età inferiore ai 3 anni; 2 istruttori sportivi; 4 responsabili dell’accoglienza; 2 international host/hostess di lingua francese; 2 international host/hostess di lingua tedesca; 1 international host/hostess di lingua inglese.

I requisiti richiesti, come esperienza, titoli di studio, competenze, variano a seconda dei profili, ma per tutti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. La certificazione “Basic Safety Training”, necessaria per lavorare a bordo, è a carico dei candidati.

Per partecipare al recruiting day di Bari i candidati dovranno inviare il proprio curriculum e completare il percorso di selezione che comprende un primo colloquio, al telefono, e un test online. Per avere ulteriori informazioni sui recruiting day e inviare la propria candidatura basta consultare il sito di Costa Crociere oppure quello di “Lavoro Turismo”, partner che sta supportando Costa per l’organizzazione di questi eventi.

Nei due recruiting day, svolti in maggio e giugno 2019, organizzati da Costa Crociere a Genova il 70% delle persone selezionate ha ricevuto una proposta di assunzione a bordo delle navi della compagnia.