Sospese le lezioni per 72 ore in un istituto paritario di Lecce. La decisione è stata presa dal dirigente dopo che un amico stretto di uno studente è risultato positivo al coronavirus. Al momento lo studente è negativo, ma è in isolamento fino al 25 settembre.

Il ragazzo positivo al momento è asintomatico e in isolamento fiduciario. Al momento gli operatori sanitari stanno cercando di risalire ai contatti avuti dal ragazzo, tra cui ci dovrebbero essere numerosi studenti.

Nelle città in provincia di Lecce al momento ci sono 128 cittadini positivi al coronavirus. Come sottolineato dall’Asl di Lecce nell’ultimo bollettino sanitario della Regione c’è un leggero incremento dei degenti, ricoverati al Vito Fazzi di Lecce. Al momento non ci sono ricoveri per Covid-19 in Terapia intensiva e nell’ultima settimana non si è verificato alcun decesso.