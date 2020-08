Fabrizio Ariola, 38enne, Sergente dell’Esercito italiano è deceduto ieri mattina in un incidente stradale. L’uomo era in sella alla sua moto sulla ss16 quando, tra San Severo e Foggia, per cause in fase di definizione, ha perso il controllo del mezzo.

La moto, diventata inguidabile, è andata a sbattere violentemente contro il guard rail. Nello schianto l’uomo è finito malamente sull’asfalto, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, i Carabinieri, e i tecnici dell’Anas.