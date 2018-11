Non ce l’ha fatta l’onorevole Raffaele Baldassarre che questa notte ha perso la vita per colpa di un infarto. Il 62enne, ex europarlamentare e primo Segretario di Forza Italia nel Salento, è stato colto da un malore poco dopo la mezzanotte mentre era in casa.

La moglie ha immediatamente chiamato il 118 e nel frattempo gli ha praticato un massaggio cardiaco. I sanitari, nonostante un tentativo di defibrillazione, non hanno potuto fare nulla.