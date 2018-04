Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati. La conferma della fine della storia è stata annunciata con una telefonata durante la diretta del programma Storie Italiane, mentre la conduttrice Eleonora Daniele e i suoi ospiti stavano commentando l’ospitata del cantante pugliese e Romina Power a Ballando con le stelle.

Al Bano ha tenuto a preciso che la decisione è partito dalla Lecciso e che Romina non c’entra con la la fine della loro storia. “La signora Loredana – sottolinea – , che rispetto tantissimo, se n’è andata, nel mese di dicembre, per fatti suoi, scaricando su di me il fatto che se n’è andata via per Romina. Non è vero!. L’ambiguità non mi appartiene, nella mia vita sono stato sempre onesto”.

“Sono stufo di questo straparlare su questo argomento – aggiunge Al Bano – che serve solo a fare audience”. Dopo poco è arrivata la chiamata della Lecciso: “Questa telefonata me la sarei risparmiata ma è doverosa nei confronti dei miei figli e di me come donna. Io posso solo dire che voglio un gran bene a quest’uomo, in questa fase così delicata della sua vita ancora di più”.

Dopo la risposta di Loredana, il cantante pugliese ha richiamato volendo precisare quanto in questo periodo preferisce non sentire la ormai ex compagna e che preferisce vivere il resto della sua vita serenamente.

Insomma, con uno scambio di telefonate in diretta, si torna a parlare della vita sentimentale di uno dei cantanti più famosi in Italia. Dopo tutto i fans sperano in un ritorno di fiamma tra lui e la sua ex moglie Romina Power.