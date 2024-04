Il deputato e commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, ha annunciato con soddisfazione che il Governo italiano ha scelto Brindisi come sede della prima cena dei leader mondiali in occasione del G7, prevista per il 13 giugno nel Castello Svevo. A questa importante riunione parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“È con grande orgoglio che confermo che il Governo italiano ha scelto Brindisi come sede della prima cena dei leader mondiali del G7,” ha dichiarato D’Attis. Questa scelta rappresenta un riconoscimento significativo per la città e un segnale di attenzione da parte del governo nazionale verso il territorio pugliese.

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo da D’Attis, che ha sottolineato l’importanza di tale decisione per Brindisi. “È un grande onore per la città e un’opportunità unica per mettere in mostra le sue bellezze e le sue eccellenze,” ha commentato.

Il deputato ha anche espresso la sua gratitudine nei confronti della presidente di Forza Italia Giorgia Meloni e del vice presidente Antonio Tajani per il loro contributo nel garantire che Brindisi fosse scelta come sede di questo prestigioso evento internazionale.

Questa decisione conferma il ruolo strategico di Brindisi come luogo di incontro per i più alti rappresentanti delle nazioni del G7 e offre all’amministrazione locale l’opportunità di promuovere la città e la regione pugliese a livello globale.

La cena dei leader mondiali del G7 nel Castello Svevo sarà un momento importante non solo per la diplomazia internazionale, ma anche per la visibilità e lo sviluppo economico di Brindisi e del territorio circostante.