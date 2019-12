Una serata all’insegna della danza tipica della Spagna. Il 7 dicembre, per chi non volesse rispettare la tradizione dei panzerotti per la viglia dell’Immacolata e vuole fare qualcosa di diverso, il Frida 15.52, in via Roberto Da Bari, organizza una serata con musica dal vivo e flamenco.

Dalle 21.30 i Last Tablas delizieranno la serata di chi vuole vivere la magia spagnola. Con Simona Cava al cante, Giovanni Ceresoli alla chitarra flamenca, tres cubano, cajon; Diego Catalano percussioni e kalimba e Giorgio Bartolo bayle y palmas.

La serata sarà anche accompagnata da cocktail creativi e anche piatti a tema spagnolo. Per Info e prenotazioni si può chiamare al numero 328.2388415.

