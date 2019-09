Si terrà martedì 1° ottobre alle 9:30 presso la camera di Commercio di Bari, in Corso Cavour 2, il seminario dal titolo “Il rilancio del commercio e dei servizi attraverso il franchising” (all’interno del Progetto CIFF – Creazione di Impresa con la Formula del Franchising iniziativa cofinanziata dalla CCIAA di Bari), organizzato da CONFESERCENTI BARI in collaborazione con FEDERFRANCHISING-CONFESERCENTI.

L’obiettivo del seminario è quello di offrire ai partecipanti le dovute informazioni in merito alla formula commerciale del Franchising e le prospettive di come il commercio e i servizi si possano sviluppare di conseguenza. Il Franchising è una formula di successo, in Italia e all’estero, che continua a crescere: nel 2018 i negozi in affiliazione commerciale hanno generato un fatturato complessivo di 24,4 miliardi, con un incremento dello 0,8% rispetto al 2017. Un risultato raggiunto anche grazie alla continua espansione della rete: i franchisor attivi nel nostro paese sono stati 959 (-1,8% sullo scorso anno), mentre il numero di imprese franchisee affiliate ha raggiunto quota 52.080 (+1,6%).

I partecipanti potranno incontrare gli esperti del settore ai quali rivolgere delle domande e conoscere i servizi di Confesercenti Bari per il supporto all’apertura di nuove attività imprenditoriali. Con l’occasione saranno distribuite le schede informative di tanti marchi

associati a Federfranchising.

Nell’ambito dell’iniziativa sarà presentato lo sportello Franchising Point, già operativo presso la sede provinciale di CONFESERCENTI BARI per fornire informazioni e assistenza non solo agli imprenditori che operano con la formula del franchising, siano questi franchisor o franchisee, ma anche a chi si avvicina all’affiliazione commerciale per la prima volta.Dalle consulenze su contratti di franchising ai business plan, fino al geomarketing e non solo. Si tratta di un supporto anche a tutte quelle aziende che intendono diventare franchisor, registrando il marchio e fornendo tutte le consulenze necessarie per ampliare la rete di franchising. Di fatto, Confesercenti opera nel settore attraverso la sua federazione di categoria Federfranchising, alla quale sono iscritti sia i franchisor, ovvero i marchi, sia i franchisee, quindi le aziende che si affiliano ai marchi.

“Alla base del successo di un’attività commerciale ci sono sempre le buone idee – afferma Raffaella Altamura, presidente Confesercenti Bari -, per questo credo fermamente che queste ultime possano e debbano essere condivise da chi, attraverso l’esperienza ed il consolidato successo, ha raggiunto risultati importanti. Il franchising può essere dunque una delle soluzioni efficaci per rilanciare il commercio. Come? Facendo rete e creando nuove e attraenti opportunità di lavoro”.

“La nostra idea – aggiunge – è appunto quella di creare una piattaforma sicura e innovativa, un luogo in cui domanda e offerta si incontrano, un posto dove i più moderni sistemi di vendita vengono illustrati con regole chiare e precise, un’opportunità di fare impresa accompagnati da esperti del mondo del franchising che guidano e formano al tempo stesso gli operatori. Per saperne di più vi aspettiamo a Bari il primo Ottobre”.

L’ingresso al seminario è gratuito previa registrazione, inviando una e-mail a info@confesercentibari.it oppure telefonando ai numeri 080/889 2407 – 351 532 3967.

