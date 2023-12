NU-SHU, la band di Carmine Tundo e Giuseppe Calabrese: fuori il videoclip di “Iena”

Due musicisti attivi da diversi anni nel panorama indipendente italiano (con alle spalle progetti come La Municipàl, Mundial e Jack in the head), per un sound lontano da qualsiasi logica commerciale, incentrato su sonorità possenti ed ipnotiche di matrice alternative rock.