Una vasta operazione contro il bullismo in strada ha coinvolto la provincia di Bari, con oltre 500 operatori della Polizia di Stato impegnati nelle azioni di contrasto contro gruppi criminali giovanili. Coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato in tutta Italia, l’operazione ha preso di mira i punti di ritrovo delle baby gang, focalizzandosi su diverse zone, tra cui il Borgo Antico, Piazza Umberto, Parco Rossani e Parco 2 Giugno.

Durante il blitz, che si è svolto tra il 13 e il 14 dicembre, sono state identificate e controllate 538 persone, di cui 101 minorenni. I controlli si sono estesi anche a 104 veicoli. Nel corso dell’operazione nel Borgo Antico, è emerso uno spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di 145 grammi di cocaina e 451 grammi di hashish. Queste azioni si sono concentrate nelle aree in cui si sono verificate aggressioni da parte di minorenni, con perquisizioni mirate a carico di individui con precedenti specifici.

L’operazione, che coinvolge 14 province in tutto il Paese, ha visto il coinvolgimento di Squadre mobili e Sisco competenti. Dopo investigazioni e monitoraggi mirati sui social e nei luoghi connessi alle devianze giovanili, le forze dell’ordine hanno effettuato arresti e denunce. Circa 40 persone, di cui il 25% minorenni, sono state arrestate e circa 70 denunciate, di cui un terzo minorenni. Durante le azioni sono state sequestrate armi, tra cui pistole e armi da taglio, oltre a tirapugni. Sono state anche confiscate centinaia di dosi di droga, alcune trovate nei pressi di un istituto scolastico, e diverse somme di denaro, per un totale di circa 10mila euro, in gran parte riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli interventi hanno avuto luogo soprattutto in aree di aggregazione giovanile e contesti legati al mondo dei trapper.