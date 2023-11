“Federica De Luca e Giulia Cecchettin, due ragazze, due donne, nel pieno del loro percorso di vita, legate da un filo sottile, quello che purtroppo ancora oggi non si riesce a spezzare“, inizia così il comunicato di FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo). “Solo nel 2023 sono oltre 100 le donne vittima di femminicidio, piaga ancora purtroppo attuale. Il clamore suscitato dal recente film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” ha evidenziato come da sempre questo tema ha toccato il mondo femminile, rendendolo ancora una volta attuale con le note vicende degli ultimi giorni.

Il mondo della pallavolo ha deciso di ricordare ogni anno Federica De Luca e il suo piccolo Andrea, scomparsi nel 2016 in una tragedia familiare, un’intera settimana fatta di incontri, di iniziative, di abbracci sotto rete a simboleggiare una battaglia, quella contro la violenza sulle donne, che va sempre più amplificata e portata nelle scuole, nelle palestre, lì dove crescono i giovani di oggi.

Federica era un arbitro nazionale di pallavolo, era arrivata a dirigere le gare dei campionati di serie B e a ricoprire il ruolo di responsabile del settore arbitrale del Comitato Territoriale di Taranto. Federica era piena di vita, quella vita spezzata troppo presto, ingiustamente, senza alcun motivo, per colpa di quell’amore malato che ancora oggi miete vittime.

Su tutti i campi pugliesi di pallavolo, durante “La Settimana di Federica”, dalla Serie A (La Gioiella Prisma Taranto lo farà in occasione della gara interna di SuperLega del 2 dicembre) ai campionati di categoria, sarà osservato un minuto di silenzio, preceduto da uno scambio di fiocchi e palloncini rossi sotto rete; i tecnici e gli arbitri indosseranno un fiocco rosso; saranno organizzati incontri tematici alla presenza dei genitori di Federica De Luca, Enzo De Luca e Rita Lanzon, in scuole e cinema della regione, saranno invitati professionisti e personaggi del mondo dello sport e non per sensibilizzare giovani studenti e atleti su questa battaglia.

La Federazione Italiana Pallavolo ha, inoltre, indetto un premio intitolato a Federica De Luca, che anche quest’anno, in occasione dell’ultimo incontro in programma sabato 25 novembre a Barletta, verrà assegnato all’ufficiale di gara donna di categoria nazionale che si è particolarmente distinto per l’impegno e la passione a livello dirigenziale periferico durante il corso della stagione. Lo sport ingloba in sé sani valori, “La Settimana di Federica” ha come obiettivo quello di usare lo sport per arrivare ai giovani, ai grandi del domani, affinché tragedie come queste non si verifichino mai più. “La settimana di Federica” sarà raccontata sui canali di comunicazione del CR FIPAV Puglia, raccogliendo il materiale prodotto dalle società attraverso l’hashtag #ilvolleyperfedericaeandrea.

PREMIO FEDERICA DE LUCA

2018: Chiara Santangelo (Sicilia)

2019: Rachela Pristerà (Piemonte)

2020: Alessandra Di Virgilio (Abruzzo)

2021: Giuseppina Stellato (Campania)

2022: Denise Bianchi (Puglia)

2023:

GLI APPUNTAMENTI