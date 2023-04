Troppo spesso la realtà supera la fantasia e ancor di più se ci ritroviamo a navigare a vista nell’intricato mondo delle truffe. È quanto accaduto a una donna friulana ammaliata e sedotta da un uomo di 49 anni, tale Armando Gregory Inglese, originario di Sannicola nel Leccese, nonché ex allenatore del Gallipoli e del Galatina, che l’avrebbe raggirata promettendole un “matrimonio da favola” e spillandole quasi 16mila euro. Stando a quanto racconta La Gazzetta del Mezzogiorno, i due si sarebbero conosciuti in un locale in Slovenia e Inglese, già noto per il suo passato da truffatore, si sarebbe presentato a lei sotto il falso nome di Gregory Palorbini, spacciandosi come un dirigente di una multinazionale.

Il 49enne, dopo aver conquistato la “fidanzata”, le avrebbe detto di conoscere un consulente finanziario pronto a far fruttare al meglio i suoi investimenti. A quel punto Inglese si sarebbe fatto versare dalla donna diverse somme direttamente su un conto PostePay intestato a lui e nel 2018, in due settimane, si sarebbe fatto consegnare quasi 16mila euro divisi in dieci transizioni; il tutto nella “speranza” di farli lievitare al meglio da questo inesistente consulente.

La vittima pare avesse anche già acquistato il vestito da sposa per le loro nozze, spendendo la bellezza di 3mila euro. Fortunatamente, meglio tardi che mai, la donna si è resa conto della truffa in atto e ha denunciato l’uomo, che ieri, 13 aprile, si è ritrovato dinanzi al Tribunale di Pordenone a patteggiare: dovrà scontare 10 mesi di carcere per le accuse di truffa e sostituzione di persona.