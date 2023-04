Manila Gorio, influencer e modella transgender ormai conosciuta e amata dal pubblico, ha annunciato, ieri, 16 aprile, durante la sua festa di compleanno, che sarà candidata a Sindaco, a Bari, nelle prossime elezioni. La sua elezione è una novità assoluta, perchè lei, Manila, è la prima persona trasgender a candidarsi a questa carica, non solo in Italia ma in tutta Europa.

La donna conduce per AntennaSud “Il Punto”, in cui intervista politici, istituzioni, giornalisti, personaggi del mondo dello spettacolo e tanti altri. È inoltre, Direttore Editoriale POLITICAL e Presidente Nazionale Transgender Italia. Abbiamo imparato a conoscerla, anche grazie al suo profilo Instagram @manilagorio_official, che è seguito da oltre 3 milioni di followers e in cui si può trovare davvero di tutto, dalle foto che ritraggono momenti lavorativi, a quelle che rappresentano momenti di quotidianità e svago: in poche parole, la vera Manila.

La conduttrice ha dato vita a un movimento politico civico, chiamato “Bari Città Libera”, e con la sua candidatura vuole essere la voce dei più bisognosi e degli indifesi. Nelle sue intenzioni, se venisse eletta, la donna mira alla riqualificazione dei quartieri della periferia di Bari, avvicinarsi a bambini e ragazzi regalando loro strutture sportive, che li allontanino dalla strada e da tutto ciò che ne consegue.

Manila prende molto sul serio il ruolo per il quale si è candidata, afferma infatti che: «Mettere la faccia in politica significa assumersi una responsabilità personale, essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, rischiare il certo con l’incerto. Essere criticata e offesa per le proprie idee e per quello che oggi sono o per chi rappresento. Rassicurare i cittadini con il proprio volto e con la propria competenza, perché i cittadini oggi hanno bisogno di fidarsi».