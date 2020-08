Sono quattro i casi di positività registrati nel Barese ed evidenziati nel bollettino diramato ieri dalla Regione Puglia.

Oltre alla coppia di sessantenni di Castellana Grotte risultata contagiata a Monopoli, un’altra, residente a Modugno, ha contratto il virus.

“Sono stati individuati grazie alla sorveglianza attiva e allo screening. Hanno sintomi lievi ed è già in corso l’attività di indagine epidemiologica per risalire ai loro contatti stretti”, ha chiarito il dg della Asl Bari, Antonio Sanguedolce.

Dal Policlinico di Bari intanto è stato lanciato un allarme per ribadire che il virus è ancora in circolazione e che non va allentata la morsa sui protocolli di sicurezza, imprescindibili per stoppare una nuova diffusione a macchia d’olio.