Sale a due il numero dei positivi a Noicattaro. Ad annunciarlo su Facebook è il primo cittadino Raimondo Innamorato.

“Trattasi nuovamente di un nostro concittadino rientrato dall’estero. Anche in questa circostanza siamo riusciti ad isolare i contatti del soggetto che è attualmente in isolamento, assieme al proprio nucleo familiare – spiega il sindaco -. È estremamente necessario autodichiararsi in caso di rientro dall’estero e, in caso di provenienza da nazione a rischio, osservare la quarantena precauzionale in attesa di poter effettuare il tampone”.

“Vi ricordo che sussiste ancora l’obbligo di utilizzo della mascherine e del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Sono, al momento, le uniche “armi” che possiamo utilizzare per combattere questo maledetto virus – conclude -. Dobbiamo essere molto più attenti, d’ora in poi”.