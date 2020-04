La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale dell’emergenza sanitaria per coronavirus in Italia. In conferenza stampa Angelo Borelli, capo del Dipartimento, ha comunicato che i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore sono 525, con un totale di 22170.

I guariti in totale sono 40164, con 2072 nella giornata di oggi. In Italia i contagi complessivi da nuovo Coronavirus sono 168.941, con 3786 in più rispetto a ieri.

Secondo il bollettino aggiornato ad oggi, giovedì 16 aprile, al momento sono 76.778 i malati in isolamento domiciliare (il 72% del totale), 26.893 sono ospedalizzati e 2.936 sono ricoverati in terapia intensiva. Dati, questi, ancora in diminuzione, confermando il trend negativo dei giorni scorsi.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 33.090 in Lombardia, 13.663 in Emilia-Romagna, 13.783 in Piemonte, 10.800 in Veneto, 6.613 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.124 nelle Marche, 4.144 nel Lazio, 3.118 in Campania, 2.087 nella Provincia autonoma di Trento, 2.625 in Puglia, 1.330 in Friuli Venezia Giulia, 2.108 in Sicilia, 1.850 in Abruzzo, 1.593 nella Provincia autonoma di Bolzano, 536 in Umbria, 865 in Sardegna, 847 in Calabria, 518 in Valle d’Aosta, 273 in Basilicata e 203 in Molise.

Sono 40.164 le persone guarite. I deceduti sono 22.170, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.