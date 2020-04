I Carabinieri della Stazione di Bari Carrassi sono intervenuti all’esterno di un supermercato del quartiere Madonnella dove un nigeriano 26enne è andato in escandescenza mentre era in fila per entrare a fare la spesa. L’uomo è stato denunciato per aver minacciato con una siringa alcuni avventori e per aver fornito ai militari false generalità, presentando un codice fiscale oggetto di furto/smarrimento.

Con l’approssimarsi delle festività pasquali si sono fatti più rigorosi i controlli delle Forze dell’Ordine che vigilano in città per arginare il contagio. Le pattuglie dei Carabinieri di Bari, impegnate per il rispetto della normativa sulla limitazione degli spostamenti al fine di contenere il contagio da COVID-19, in questi ultimi giorni, hanno utilizzato anche l’elicottero dell’Elinucleo Carabinieri di Bari. Durante i servizi non sono stati segnalati particolari assembramenti o situazioni di criticità, tuttavia sono state elevate numerose sanzioni nei riguardi di persone che non hanno dimostrato validi motivi negli spostamenti.