Consueta conferenza stampa della Protezione Civile con l’aggiornamento sullo stato dell’emergenza per la pandemia del coronavirus in Italia. Il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, ha reso noto che da ieri si contano purtroppo 566 deceduti.

Sale fortunatamente il numero dei guariti, a oggi il totale è 35425, 1224 in più rispetto a ieri. Il totale dei positivi è pari a 103.616, rispetto a ieri sono 1363 contagiati in più; i ricoverati con sintomi sono 28.023, calano di 176 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva i pazienti sono 3260, 83 in meno rispetto a ieri, con una diminuzione per il decimo giorno consecutivo.